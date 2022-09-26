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США готові приймати російських ухилянтів, але в індивідуальному порядку

Понеділок, 26 вересня 2022, 22:52

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що Сполучені Штати готові приймати громадян Росії, які тікають за кордон від мобілізації, але політичний притулок їм будуть надавати в індивідуальному порядку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на брифінгу в понеділок.

"Ми чітко розрізняємо дії російського уряду, їхніх збройних сил в Україні та росіян, багато з яких відверто висловилися проти цієї несправедливої війни Ми це спостерігали в останні кілька днів, причому протести в Росії тривають і нині", – зазначила Жан-П’єр.

"Тож будь-хто, хто шукає притулку від політичного переслідування, незалежно від громадянства, може подати заявку на притулок у США, і його заявку розглядатимуть в індивідуальному порядку. Такою ми бачимо свою роль у цьому процесі", – додала вона.

Нагадаємо, в країнах Європейського Союзу розгорнулася дискусія щодо того, чи варто пропускати російських ухилянтів через кордон. Так, країни Балтії і Польща однак стурбовані тим, що відкриття дверей для росіян може дозволити пропутінським оперативникам потрапити до ЄС.

Водночас такі країни, як Німеччина, Ірландія і Нідерланди, вже підтримали надання російським дезертирам та ухилянтам притулку. Такої ж думки і президент Європейської ради Шарль Мішель.

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США Росія

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