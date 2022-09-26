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США готовы принимать российских уклонистов, но в индивидуальном порядке

Понедельник, 26 сентября 2022, 22:52

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты готовы принимать граждан России, которые бегут за границу от мобилизации, но политическое убежище им будут предоставлять в индивидуальном порядке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на брифинге в понедельник.

"Мы четко различаем действия российского правительства, их вооруженных сил в Украине и россиян, многие из которых откровенно высказались против этой несправедливой войны Мы это наблюдали в последние несколько дней, причем протесты в России продолжаются и сейчас", - отметила Жан-Пьер.

"Поэтому любой, кто ищет убежища от политического преследования, независимо от гражданства, может подать заявку на убежище в США, и его заявку будут рассматривать в индивидуальном порядке. Такой мы видим свою роль в этом процессе", - добавила она.

Напомним, в странах Европейского Союза развернулась дискуссия относительно того, стоит ли пропускать российских уклонистов через границу. Так, страны Балтии и Польша однако обеспокоены тем, что открытие дверей для россиян может позволить пропутинским оперативникам попасть в ЕС.

В то же время такие страны, как Германия, Ирландия и Нидерланды, уже поддержали предоставление российским дезертирам и уклонистам убежища. Такого же мнения и президент Европейского совета Шарль Мишель.

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США Россия

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