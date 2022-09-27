Лідер "Зелених" Франції подав у відставку після звинувачень експартнерки у психологічному насильстві

Голова французької партії "Зелених" пішов у відставку після того, як його колишня партнерка звинуватила його в психологічному насильстві, на тлі зростаючого тиску всередині партії і більш широких зусиль, спрямованих на притягнення французьких політиків до відповідальності за неправомірну поведінку по відношенню до жінок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Жульєн Байю заявив, що йде у відставку з посади національного секретаря партії "Європа - Екологія - Зелені", яка останніми роками стає дедалі впливовішою силою у французькій політиці. За його словами, він не залишає депутатський мандат, але йде з посади співголови екологічної групи в Національній асамблеї.

Байю був відсторонений від керівництва з минулого тижня, поки його партія зважувала, які дії зробити у зв'язку зі скаргою, поданою на нього до підрозділу партії по боротьбі з домаганнями. Однопартієць Сандрін Руссо заявила, що скарга була подана його колишньою партнеркою, і що вона звинуватила його у психологічному насильстві.

Партія проводить внутрішнє розслідування, але жодних кримінальних справ не порушено.

У своїй заяві Байю зазначив, що він був поставлений у "нестерпну" ситуацію, яка погіршилася тиском у соціальних мережах. Він заявив, що йому не сказали прямо, в чому його звинувачують, і "я не можу захистити себе, тому що вони відмовляються мене слухати".

Минулого тижня відомий лівий законодавець Адрієн Кватеннен пішов у відставку з посади координатора партії "Франція нескорена" після того, як визнав, що дав ляпаса своїй дружині. Впливовий триразовий кандидат у президенти Жан-Люк Меленшон спочатку виступив на його захист, але зазнав широкої критики у своєму лівому таборі за невиконання обіцянок захищати права жінок і боротися проти сексистського насильства.

Французькі політики по всьому спектру зіткнулися зі звинуваченнями у неналежній поведінці щодо жінок. Минулого тижня спікер парламенту Франції оприлюднив перший публічний звіт про скарги, що надійшли до спеціального підрозділу по боротьбі з сексуальними та іншими домаганнями в Національних зборах.