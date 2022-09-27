Лидер "Зеленых" Франции подал в отставку после обвинений экс-партнерши в психологическом насилии

Председатель французской партии "Зеленых" ушел в отставку после того, как его бывшая партнерша обвинила его в психологическом насилии, на фоне растущего давления внутри партии и более широких усилий, направленных на привлечение французских политиков к ответственности за неправомерное поведение по отношению к женщинам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Жульен Байю заявил, что уходит в отставку с должности национального секретаря партии "Европа - Экология - Зеленые", которая в последние годы становится все более влиятельной силой во французской политике. По его словам, он не оставляет депутатский мандат, но уходит с должности сопредседателя экологической группы в Национальной ассамблее.

Байю был отстранен от руководства с прошлой недели, пока его партия взвешивала, какие действия предпринять в связи с жалобой, поданной на него в подразделение партии по борьбе с домогательствами. Однопартиец Сандрин Руссо заявила, что жалоба была подана его бывшей партнершей, и что она обвинила его в психологическом насилии.

Партия проводит внутреннее расследование, но никаких уголовных дел не возбуждено.

В своем заявлении Байю отметил, что он был поставлен в "невыносимую" ситуацию, которая усугубилась давлением в социальных сетях. Он заявил, что ему не сказали прямо, в чем его обвиняют, и "я не могу защитить себя, потому что они отказываются меня слушать".

На прошлой неделе известный левый законодатель Адриен Кватеннен ушел в отставку с поста координатора партии "Франция непокоренная" после того, как признал, что дал пощечину своей жене. Влиятельный трехкратный кандидат в президенты Жан-Люк Меленшон сначала выступил в его защиту, но подвергся широкой критике в своем левом лагере за невыполнение обещаний защищать права женщин и бороться против сексистского насилия.

Французские политики по всему спектру столкнулись с обвинениями в неподобающем поведении в отношении женщин. На прошлой неделе спикер парламента Франции обнародовал первый публичный отчет о жалобах, поступивших в специальное подразделение по борьбе с сексуальными и другими домогательствами в Национальном собрании.