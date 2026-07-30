У Люблінському воєводстві Польщі щось утворило кратер: місцеві чули вибухи

На тлі повітряної атаки Росії на Україну у Люблінському воєводстві Польщі місцеві мешканці повідомляли про вибухи, а на полі виявили кратер – для вивчення місця події виїхали пожежники та правоохоронці.

Про це повідомляє видання WP, пише "Європейська правда".

Як повідомлялось, вночі в Любліні та Люблінському воєводстві було запущено систему раннього попередження: лунали сигнали повітряної тривоги. Згодом стало відомо, що пожежники забезпечують безпеку на території одного з населених пунктів поблизу Любліна, де, ймовірно, щось впало.

"Ми забезпечуємо безпеку на місці, де, ймовірно, щось впало в населеному пункті Тарнава-Колонія", – повідомив виданню капітан Томаш Стахира, речник воєводського командування Державної пожежної охорони в Любліні.

Пожежники додали, що отримали повідомлення з кількох населених пунктів.

"Люди повідомляли про вибухи, гучні звуки в небі. Ми виїжджаємо, перевіряємо. Пошуки ведуться на межі Білгорайського та Люблінського повітів", – повідомило виданню воєводське управління Державної пожежної охорони в Любліні.

Видання також повідомляє, що мешканці села Тарговиська чули надзвичайно гучний вибух, а в деяких будинках тремтіли вікна.

"Чорт забирай. За все наше життя такого ще не чули. Скло ледь не вилетіло", – розповів один із мешканців. За його словами, силу удару відчували в усьому будинку. Чоловік порівняв поштовх із землетрусом. "Це ніби бомба", – зазначив він, описуючи звук, який розбудив мешканців.

Подібне розповів ще один свідок. За його словами, гуркіт був настільки сильним, що мешканці одразу вибігли на вулицю. Місцеві зазначали, що джерело звуку могло надходити з району полів і лісів. У розмовах лунали припущення щодо падіння ракети чи дрона, але наразі ці лише непідтверджені гіпотези мешканців.

Через деякий час над місцем події з’явився військовий вертоліт. На місце також було направлено численні підрозділи пожежної охорони та поліцейських.

To co widzicie na video, to okolice miejscowości Targowiska w powiecie lubelskim.



Mieszkańcy donoszą, iż nad ranem obudził ich potężny huk. Niedawno na polu położonym pomiędzy lasami odkryto krater.



Zdaje się, iż "coś" jednak u nas spadło nad ranem..i to "coś" było uzbrojone. pic.twitter.com/St6bEsg11T – Mischa von Jadczak (@michaljadczak) July 30, 2026

Через складну та важкодоступну місцевість служби розпочали її обстеження за допомогою квадроциклів. Під час проведення операції на полі, розташованому між лісовими масивами, було виявлено кратер у землі.

Територію оточили поліцейські до прибуття військових. Солдати мають ретельно оглянути місце події та з’ясувати, що могло спричинити утворення кратера.

Навколишні дороги було перекрито, доступ до території обмежено.

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