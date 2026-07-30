У Польщі через загрозу повітряного удару вмикали сирени та піднімали авіацію

Раннього ранку 30 липня у Люблінському воєводстві Польщі та зокрема у місті Люблін лунали сирени тривоги у зв’язку з повітряною загрозою – раніше польське військове командування повідомляло про підняття авіації у зв’язку з атаками Росії на Україну.

Про це повідомляє видання WP, пише "Європейська правда".

Зокрема, близько 3:50 (4:50 за київським часом) у Любліні пролунали сигнали повітряної тривоги. Користувачі публікували відповідні відео у соцмережах.

No to pięknie nam się poranek w Lublinie zaczął..🤬



Syreny alarmowe wyją właśnie już drugi raz! pic.twitter.com/hTP939NT1l – Mischa von Jadczak (@michaljadczak) July 30, 2026

"Я можу підтвердити, що ми дійсно мали загрозу повітряних ударів. Ця інформація надійшла безпосередньо з Урядового центру безпеки. Вона є достовірною та підтвердженою", – повідомив виданню Марчин Бубіч, речник воєводи Люблінського воєводства.

Через кілька хвилин, близько 3:59, у Любліні увімкнули сирени, що скасовували загрозу.

Як стало відомо виданню, сирени пролунали в більшості населених пунктів Люблінського воєводства, за винятком північних районів. Сирени було чутно, зокрема, у місті Красностав.

"Сьогодні перед 4-ою годиною ми отримали повідомлення про повітряну загрозу. У зв’язку з численними ракетними атаками на Україну, зокрема тими, що здійснюються поблизу кордону з Польщею", – повідомив мешканцям мер Красностава Даніель Міцюла.

"Система оповіщення спрацювала безперебійно та відповідно до процедур. Після зняття загрози мешканці почули ще один сигнал, що повідомляв про її скасування", – додав мер міста.

Речник воєводи Люблінського повідомив, що всі повітові центри кризового управління перебувають у безпосередньому зв’язку з воєводою, але ситуація постійно координується та перевіряється.

Раніше Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомляло, що у зв’язку з активністю далекомагістральної авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по території України, розпочалися операції військової авіації у польському повітряному просторі.

До операції долучилися винищувачі та літаки раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності.

У ніч проти 30 липня Росія здійснила масовану повітряну атаку проти України.

Внаслідок російського прямого влучання у приватний будинок у передмісті Кривого Рогу загинули двоє дітей та четверо дорослих. У Києві загинула людина, ще двоє – постраждали.

У Львові внаслідок російської ракетної атаки є пошкодження житлових будинків, є поранені. Під завалами шукають людей.