Немає жодних обмежень для застосування зброї США в Криму - посол

Посол України Оксана Маркарова підкреслює, що Сполучені Штати не встановлювали жодних обмежень щодо ударів України з використанням американської зброї по території Криму.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Немає ніяких обмежень. Я можу чітко сказати, що наш партнер - Сполучені Штати - завжди не визнавав незаконну анексію, окупацію Криму, і завжди притримувався з 2014 року і по зараз чіткої позиції, що Крим - це Україна у всіх його аспектах" - зауважила посол.

Маркарова також підкреслила, що Сполучені Штати не відкидають ядерного шантажу Росії та серйозно розглядають наслідки для РФ і передають відповідні сигнали Кремлю.

Дивіться інтерв’ю повністю: Які правила для зброї? Що з ядерною загрозою? Який зв'язок ракет і гімну США?