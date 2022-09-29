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Нет никаких ограничений для применения оружия США в Крыму – посол

Четверг, 29 сентября 2022, 20:02

Посол Украины Оксана Маркарова подчеркивает, что Соединенные Штаты не устанавливали никаких ограничений по ударам Украины с использованием американского оружия по территории Крыма.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Нет никаких ограничений. Я могу четко сказать, что наш партнер – Соединенные Штаты – всегда не признавал незаконную аннексию, оккупацию Крыма, и всегда придерживался с 2014 года и по сейчас четкой позиции, что Крым – это Украина во всех его аспектах" – отметила посол.

Маркарова также подчеркнула, что Соединенные Штаты не исключают ядерного шантажа России и серьезно рассматривают последствия для РФ и передают соответствующие сигналы Кремлю.

Смотрите полностью интервью: Какие правила для оружия? Что с ядерной угрозой? Какая связь ракет и гимна США? 

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США Война с РФ

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