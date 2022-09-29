Польща ввела санкції проти структури російського "Газпрому"

Міністерство внутрішніх справ Польщі в четвер внесло до санкційного списку компанію "Газпром експорт", яка відповідає за постачання російського газу в країни Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з інформації на сайті польського МВС.

"Газпром експорт" працює в секторах економіки, які забезпечують значне джерело доходів для уряду Російської Федерації, а отже, несе відповідальність за матеріальну або фінансову підтримку діяльності, яка підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України або створює загрозу їхньому існуванню", – йдеться в поясненні до санкцій.

Рішення польського уряду означає, що всі активи "Газпром експорту" в Польщі – зокрема акції газопроводу "Ямал-Європа" – будуть заморожені. Газ через нього і так не транспортується з травня через попередні санкції Польщі.

Нагадаємо, у квітні російський монополіст "Газпром" повністю призупинив постачання газу польській PGNiG у зв'язку з відмовою розраховуватися за газ у рублях всупереч контракту. Пізніше Польща достроково розірвала контракт із "Газпромом".

Раніше міністерство внутрішніх справ Польщі ввело санкції щодо 50 фізичних та юридичних осіб, зокрема проти російських бізнесменів Олега Дерипаски, Михаїла Фрідмана, Михаїла Гуцерєва, а також таких впливових російських структур, як "Газпром".