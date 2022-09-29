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Польша ввела санкции против структуры российского "Газпрома"

Четверг, 29 сентября 2022, 20:21

Министерство внутренних дел Польши в четверг внесло в санкционный список компанию "Газпром экспорт", которая отвечает за поставки российского газа в страны Европы.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из информации на сайте польского МВД.

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"Газпром экспорт" работает в секторах экономики, которые обеспечивают значительный источник доходов для правительства Российской Федерации, а следовательно, несет ответственность за материальную или финансовую поддержку деятельности, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или создает угрозу их существованию", - говорится в пояснении к санкциям.

Решение польского правительства означает, что все активы "Газпром экспорта" в Польше - в частности акции газопровода "Ямал-Европа" - будут заморожены. Газ через него и так не транспортируется с мая из-за предыдущих санкций Польши.

Напомним, в апреле российский монополист "Газпром" полностью приостановил поставки газа польской PGNiG в связи с отказом рассчитываться за газ в рублях вопреки контракту. Позже Польша досрочно разорвала контракт с "Газпромом".

Ранее министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении 50 физических и юридических лиц, в том числе против российских бизнесменов Олега Дерипаски, Михаила Фридмана, Михаила Гуцерева, а также таких влиятельных российских структур, как "Газпром".

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Польша санкции Россия

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