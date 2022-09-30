У Франції десятки тисяч людей вимагали підвищення зарплат і виступали проти пенсійної реформи

У Франції в четвер десятки тисяч людей взяли участь у національному страйку з вимогою підвищення зарплат і щоб висловити незгоду з запланованою пенсійною реформою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Figaro.

Профспілки та молодіжні організації CGT, FSU і "Солідарність" закликали до підвищення заробітної плати і зробили "попереджувальний постріл" через плани уряду щодо пенсійної реформи. CGT стверджує, що в перший день міжпрофесійної мобілізації з початку навчального року в майже 200 демонстраціях по всій Франції взяли участь понад 250 000 людей. Міністерство внутрішніх справ нарахувало 118 500 демонстрантів на 179 мітингах.

Близько 40 000 демонстрантів, за даними організаторів, пройшли маршем у Парижі від Денферт-Рошеро до Бастилії з транспарантом, який проголошував: "Підвищення зарплат, соціальних мінімумів, стипендій і пенсій, термінові дії!" Генеральний секретар CGT Філіп Мартінес висунув "перше попередження уряду і роботодавцям, щоб вони швидко розпочали переговори про заробітну плату" і зазначив, що французи не хочуть "працювати довше".

"Надзвичайна ситуація із заробітною платою стає життєво важливою для багатьох людей", - заявила Мюріель Гільбер (Солідарність).

Що стосується транспорту, то три з чотирьох профспілок, включаючи CFDT-Cheminots, закликали до страйку в SNCF. Повідомлялося про перебої на деяких лініях TGV Inoui, Intercités, Ouigo, TER і Transilien в Іль-де-Франс. На RATP, де страйк оголосила лише CGT, було порушено рух на електричках та автобусах. Федерація харчової промисловості CGT нарахувала "майже 400 закликів до страйку" і "щонайменше 50 000 страйкарів".

Прем'єр-міністр Елізабет Борн заявила в четвер агентству AFP, що уряд відкриє новий раунд консультацій з метою прийняття законопроєкту про пенсії "до зими", що дозволить ввести в дію реформу влітку 2023 року, що передбачає поступове підвищення пенсійного віку до 65 років в 2031 році. "Ми не хочемо вести переговори про збільшення пенсійного віку", - попередив Філіп Мартінес. Щодо участі у консультаціях, які заплановані виконавчою владою на наступний тиждень, то "якщо це буде полягати в тому, щоб сказати нам, що ми хочемо, і зараз же зробити те, що ми вам скажемо, то ми там довго не затримаємося", додав він.

При цьому профспілки збираються продовжувати протести.