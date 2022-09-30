Во Франции десятки тысяч людей требовали повышения зарплат и выступали против пенсионной реформы

Во Франции в четверг десятки тысяч людей приняли участие в национальной забастовке с требованием повышения зарплат и чтобы выразить несогласие с запланированной пенсионной реформой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Figaro.

Профсоюзы и молодежные организации CGT, FSU и "Солидарность" призвали к повышению заработной платы и сделали "предупредительный выстрел" из-за планов правительства по пенсионной реформе. CGT утверждает, что в первый день межпрофессиональной мобилизации с начала учебного года в почти 200 демонстрациях по всей Франции приняли участие более 250 000 человек. Министерство внутренних дел насчитало 118 500 демонстрантов на 179 митингах.

Около 40 000 демонстрантов, по данным организаторов, прошли маршем в Париже от Денферт-Рошеро до Бастилии с транспарантом, который провозглашал: "Повышение зарплат, социальных минимумов, стипендий и пенсий, срочные действия!" Генеральный секретарь CGT Филипп Мартинес выдвинул "первое предупреждение правительству и работодателям, чтобы они быстро начали переговоры о заработной плате" и отметил, что французы не хотят "работать дольше".

"Чрезвычайная ситуация с заработной платой становится жизненно важной для многих людей", - заявила Мюриэль Гильбер (Солидарность).

Что касается транспорта, то три из четырех профсоюзов, включая CFDT-Cheminots, призвали к забастовке в SNCF. Сообщалось о перебоях на некоторых линиях TGV Inoui, Intercités, Ouigo, TER и Transilien в Иль-де-Франс. На RATP, где забастовку объявила только CGT, было нарушено движение на электричках и автобусах. Федерация пищевой промышленности CGT насчитала "почти 400 призывов к забастовке" и "по меньшей мере 50 000 бастующих".

Премьер-министр Элизабет Борн заявила в четверг агентству AFP, что правительство откроет новый раунд консультаций с целью принятия законопроекта о пенсиях "до зимы", что позволит ввести в действие реформу летом 2023 года, предусматривающую постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет в 2031 году. "Мы не хотим вести переговоры об увеличении пенсионного возраста", - предупредил Филипп Мартинес. Относительно участия в консультациях, которые запланированы исполнительной властью на следующую неделю, то "если это будет заключаться в том, чтобы сказать нам, что мы хотим, и сейчас же сделать то, что мы вам скажем, то мы там долго не задержимся", добавил он.

При этом профсоюзы собираются продолжать протесты.