Макрон засудив незаконну анексію територій України

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю засудив анексію Росією чотирьох регіонів України після проведення фіктивних "референдумів".

Про це йдеться у заяві на сайті Єлисейського палацу, повідомляє "Європейська правда".

"Президент республіки рішуче засуджує незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Це серйозне порушення міжнародного права та суверенітету України", - йдеться у повідомленні.

"Франція виступає проти цього і підтримує Україну, щоб протистояти агресії Росії та відновити її повний суверенітет над усією своєю територією", - додається у заяві.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 30 вересня заявив, що держави Альянсу ніколи не визнають жодну з анексованих Росією українських територій частиною РФ.

Президент США Джо Байден сказав, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення контролю над територіями, захопленими Росією.

27 країн ЄС оголосили, що ніколи не визнають нову анексію і обіцяють підтримку Україниф, скільки потрібно.



