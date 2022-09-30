Макрон осудил незаконную аннексию территорий Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу осудил аннексию Россией четырех регионов Украины после проведения фиктивных "референдумов".

Об этом говорится в заявлении на сайте Елисейского дворца, сообщает "Европейская правда".

"Президент республики решительно осуждает незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Это серьезное нарушение международного права и суверенитета Украины", – говорится в сообщении.

"Франция выступает против этого и поддерживает Украину, чтобы противостоять агрессии России и восстановить ее полный суверенитет над всей своей территорией", – добавляется в заявлении.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 сентября заявил, что государства Альянса никогда не признают ни одну из аннексированных Россией украинских территорий частью РФ.

Президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты будут в дальнейшем поддерживать усилия Украины по возобновлению контроля над территориями, захваченными Россией.

27 стран ЕС объявили, что никогда не признают новую аннексию и обещают поддержку Украины, сколько нужно.