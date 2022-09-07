Латвійці почали отримувати фейкові SMS про призов на військову службу

Латвійцям почали надходити повідомлення нібито про призов на військову службу, але у Міноборони Латвії заявили, що не робили і не планують подібних розсилок.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Міноборони Латвії опублікувало зображення з текстом sms-повідомлення, що надійшло деяким абонентам в країні.

"Добрий день. Повідомляємо вам, що вас обрано для обов’язкової служби у латвійській армії. Ваша служба розпочнеться з 1 лютого 2023 року і триватиме 12 місяців", - йдеться у повідомленні.

❗️Aizsardzības ministrija apliecina, ka attēlā redzamo īsziņu @Latvijas_armija nav izsūtījusi, un šādu īsziņu izsūtīšana saistībā ar valsts aizsardzības dienestu šobrīd netiek plānota. pic.twitter.com/aIsMl9vZWq — AizsardzībasMin. (@AizsardzibasMin) September 7, 2022

У Міністерстві оборони наголосили, що Збройні сили не розсилали повідомлення з таким текстом. "Розсилка подібних текстових повідомлень у зв’язку зі службою наразі не планується", - заявило відомство.

Нагадаємо, 6 вересня Кабінет міністрів Латвії схвалив запровадження обов’язкової військової служби для чоловіків від 18 до 27 років та добровільної – для жінок того ж віку.

Перший призов, у січні, відбуватиметься ще на добровільній основі, тоді як липневий стане обов’язковим. Передусім йому підлягатимуть громадяни Латвії віком 18-19 років.