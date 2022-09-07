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Латвийцы начали получать фейковые SMS о призыве на военную службу

Среда, 7 сентября 2022, 16:57

Латвийцам начали приходить сообщения якобы о призыве на военную службу, но в Минобороны Латвии заявили, что не делали и не планируют подобных рассылок.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Минобороны Латвии опубликовало изображение с текстом SMS-сообщения, поступившее некоторым абонентам в стране.

"Добрый день. Сообщаем вам, что вас избрали для обязательной службы в латвийской армии. Ваша служба начнется с 1 февраля 2023 года и продлится 12 месяцев", - говорится в сообщении. 

В Министерстве обороны отметили, что вооруженные силы не рассылали сообщения с таким текстом. "Рассылка подобных текстовых сообщений в связи со службой пока не планируется", - заявило ведомство.

Напомним, 6 сентября Кабинет министров Латвии одобрил введение обязательной военной службы для мужчин от 18 до 27 лет и добровольной – для женщин того же возраста.

Первый призыв, в январе, будет проходить еще на добровольной основе, тогда как июльский станет обязательным. Прежде всего, ему будут подлежать граждане Латвии в возрасте 18-19 лет.

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Латвия

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