Королева Британії перебуває під наглядом лікарів, вони стурбовані її здоров'ям

Королева Великої Британії Єлизавета II перебуває під медичним наглядом у шотландському замку Балморал через занепокоєння лікарів станом її здоров’я.

Про це заявили у Букінгемському палаці, пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Після подальшої оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров’ям Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королеві залишається в Балморалі", - йдеться у заяві.

Королева напередодні відклала засідання Таємної ради після того, як лікарі порадили їй відпочити.

У вівторок королева зустрілася з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, який залишав свою посаду, перш ніж призначити нового прем'єр-міністра Ліз Трасс у Балморалі. Вперше за своє правління вона призначала главу уряду не в Букінгемському палаці.

Ліз Трасс заявила, що "вся країна глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу".

"Мої думки - і думки людей у всьому нашому Сполученому Королівстві - зараз з Її Величністю Королевою та її родиною", - написала вона у Twitter.