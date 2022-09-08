Королева Британии находится под наблюдением врачей, они обеспокоены ее здоровьем

Королева Великобритании Елизавета II находится под контролем в шотландском замке Балморал из-за беспокойства врачей о состоянии ее здоровья.

Об этом заявили в Букингемском дворце, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"После дальнейшей оценки сегодня утром врачи королевы озабочены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под контролем. Королева остается в Балморале", - говорится в заявлении.

Королева накануне отложила заседание Тайного совета после того, как врачи посоветовали ей отдохнуть.

Во вторник королева встретилась с покинувшим свой пост премьер-министром Борисом Джонсоном, прежде чем назначить нового премьер-министра Лиз Трасс в Балморале. Впервые за свое правление она назначала главу правительства не в Букингемском дворце.

Лиз Трасс заявила, что "вся страна глубоко озабочена новостями из Букингемского дворца".

"Мои мысли – и мысли людей во всем нашем Соединенном Королевстве – сейчас с Ее Величеством Королевой и ее семьей", – написала она в Twitter.