У правлячій партії Польщі висунули претензії на майже 400 га чеської землі

Депутат від правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Краєвський звернувся до міністерства закордонних справ із вимогою повернути 368 гектарів землі, що нині належать Чехії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rzeczpospolita.

У 1950-х роках Польща і Чехословаччина домовилися про делімітацію кордону. Відповідно до укладеної у 1957 році міжурядової угоди, Польща передала Чехословаччині 1205 га землі, а отримала – 837 га.

Після того, як у 1993 році Чехословаччина припинила існування й були утворені Чехія та Словаччина, питання врегулювання кордону було покладене на Прагу. Вона пропонувала фінансову компенсацію за отриману територію, та Варшава тоді відмовилась.

У 2014 році Чехія склала перелік земель, які можуть бути передані Польщі, та потім відкликала його. Низка міжурядових консультацій, остання з яких відбулася у червні цього року, поки завершилися без результатів.

У відповіді Краєвському заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавржик каже, що Варшава "постійно прагнутиме, щоб це питання було предметом подальших переговорів із чеською стороною".

Польський уряд розраховує, що ситуація може змінитися після грудня, коли в Чехії відбудуться парламентські вибори й може змінитися влада. А в МЗС Польщі хочуть спершу заручитися підтримкою Сейму, щоб знову порушити питання.

Звернення Краєвського викликало й критику. Так, євродепутат від Польщі Ян Ольбрихт вважає, що порушення питання про територіальні претензії до Чехії недоречні в час, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, 1 вересня у Польщі була представлена ​​доповідь про репарації за військові втрати, які зазнала країна внаслідок німецької агресії у Другій світовій війні. Польща оцінює свої втрати у 6,2 трлн злотих ($1,32 трлн) і збирається в майбутньому вимагати цю суму у Німеччини.

Міністерство закордонних справ Німеччини у відповідь заявило, що питання про репарації за втрати у Другій світовій війні закрите.