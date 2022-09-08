Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В правящей партии Польши выдвинули претензии на почти 400 га чешской земли

Четверг, 8 сентября 2022, 20:21

Депутат от правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Краевский обратился в министерство иностранных дел с требованием вернуть 368 гектаров земли, ныне принадлежащих Чехии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

В 1950-х годах Польша и Чехословакия договорились о делимитации границы. Согласно заключенному в 1957 году межправительственному соглашению, Польша передала Чехословакии 1205 га земли, а получила – 837 га.

После того, как в 1993 году Чехословакия прекратила существование и была образована Чехия и Словакия, вопрос урегулирования границы был положен на Прагу. Она предлагала финансовую компенсацию за полученную территорию, и Варшава тогда отказалась.

В 2014 году Чехия составила перечень земель, которые могут быть переданы Польше, а затем отозвала его. Ряд межправительственных консультаций, последняя из которых состоялась в июне этого года, пока завершилась без результатов.

В ответе Краевскому заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавржик говорит, что Варшава "будет постоянно стремиться, чтобы этот вопрос был предметом дальнейших переговоров с чешской стороной".

Польское правительство рассчитывает, что ситуация может измениться после декабря, когда в Чехии состоятся парламентские выборы и могут измениться власти. А в МИД Польши хотят сначала заручиться поддержкой Сейма, чтобы снова поднять вопрос.

Обращение Краевского вызвало и критику. Так, евродепутат от Польши Ян Ольбрихт считает, что поднятие вопроса о территориальных претензиях к Чехии неуместно во время, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, 1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые понесла страна в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне. Польша оценивает свои потери в 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн) и собирается в будущем потребовать эту сумму у Германии.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что вопрос о репарациях за потери во Второй мировой войне решен.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша Чехия

Статьи

Кризис на польской границе: забастовка и 50-километровая очередь создают угрозу для Украины

Сейчас очередь на пересечение границы по железной дороге для некоторых грузов измеряется месяцами. Как следствие, многие из перевозчиков перешли на грузовики.
8 сентября 2022 — Ирина Коссе, для Европейской правды

Проукраинское правительство теряет большинство: куда ведет Словакию политический кризис

Словакия стала на шаг ближе к реваншу дружественных РФ сил – два месяца политического кризиса завершились развалом демократической коалиции (укр.)
8 сентября 2022 — Дмитрий Тужанский , Юрий Панченко

Что изменит решение ЕС о визах для россиян и почему оно не должно удовлетворить Украину

Решение не коснется сотен тысяч российских туристов, привыкших ездить в ЕС. Разберемся, что есть и чего не хватает в документах Евросоюза...
7 сентября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда