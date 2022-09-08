В правящей партии Польши выдвинули претензии на почти 400 га чешской земли

Депутат от правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Краевский обратился в министерство иностранных дел с требованием вернуть 368 гектаров земли, ныне принадлежащих Чехии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita.

В 1950-х годах Польша и Чехословакия договорились о делимитации границы. Согласно заключенному в 1957 году межправительственному соглашению, Польша передала Чехословакии 1205 га земли, а получила – 837 га.

После того, как в 1993 году Чехословакия прекратила существование и была образована Чехия и Словакия, вопрос урегулирования границы был положен на Прагу. Она предлагала финансовую компенсацию за полученную территорию, и Варшава тогда отказалась.

В 2014 году Чехия составила перечень земель, которые могут быть переданы Польше, а затем отозвала его. Ряд межправительственных консультаций, последняя из которых состоялась в июне этого года, пока завершилась без результатов.

В ответе Краевскому заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавржик говорит, что Варшава "будет постоянно стремиться, чтобы этот вопрос был предметом дальнейших переговоров с чешской стороной".

Польское правительство рассчитывает, что ситуация может измениться после декабря, когда в Чехии состоятся парламентские выборы и могут измениться власти. А в МИД Польши хотят сначала заручиться поддержкой Сейма, чтобы снова поднять вопрос.

Обращение Краевского вызвало и критику. Так, евродепутат от Польши Ян Ольбрихт считает, что поднятие вопроса о территориальных претензиях к Чехии неуместно во время, когда Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, 1 сентября в Польше был представлен доклад о репарациях за военные потери, которые понесла страна в результате немецкой агрессии во Второй мировой войне. Польша оценивает свои потери в 6,2 трлн злотых ($1,32 трлн) и собирается в будущем потребовать эту сумму у Германии.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что вопрос о репарациях за потери во Второй мировой войне решен.