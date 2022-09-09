Латвія і Польща проти зняття санкцій ЄС з окремих російських олігархів, як цього хоче Угорщина

Президент Латвії Егілс Левітс та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час свого візиту до Києва виступили проти зняття санкцій з окремих російських олігархів, на чому раніше наполягала Угорщина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми не бачимо жодного аргументу на користь зняття цих санкцій. Натомість ми вважаємо, що більшість осіб, які впливають на російське керівництво, мають бути включені до переліку підсанкційних. Це наша позиція", – заявив Левітс на спільній пресконференції у п’ятницю.

Латвійський президент нагадав, що Угорщина раніше підтримувала всі санкції ЄС проти фізичних та юридичних осіб.

Своєю чергою прем'єр-міністр Польщі Моравецький закликав держави ЄС бути якомога рішучішими в процесі введення санкцій проти олігархів Росії.

"Немає перешкод, щоб продовжити санкції проти російських олігархів, що б свідчило, що вони були узгоджені всупереч якимось сумнівам, які були з боку Угорщини. Наша позиція тут однозначна: ми маємо бути якомога рішучішими у процесі санкцій. Але щоб вони працювали, вони повинні мати підтримку 27 держав ЄС. І ця підтримка у нас весь час є, і ми весь час її отримуємо", – зазначив він.

Як повідомлялося, Будапешт пригрозив завадити продовженню деяких блоків санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо і далі збережуться персональні санкції проти російських олігархів Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач у відповідь на повідомлення ЗМІ натякнув на те, що угорської блокади не буде. Він сказав, що рішення буде ухвалюватися спільно, і дуже ймовірно, що сфера дії санкційних списків буде розширена.

Пізніше стало відомо, що Угорщина наразі не блокуватиме продовження антиросійських санкцій ЄС, але винесе свої умови на обговорення через пів року.

"Європейська правда" розповідала про те, коли ЄС зможе позбавити права вето уряд Орбана. Дивіться також пояснення у відеоформаті.