Латвия и Польша против снятия санкций ЕС с отдельных российских олигархов, как этого хочет Венгрия

Президент Латвии Эгилс Левитс и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего визита в Киев выступили против снятия санкций с отдельных российских олигархов, на чем раньше настаивала Венгрия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не видим ни одного аргумента в пользу снятия этих санкций. Зато мы считаем, что большинство лиц, влияющих на российское руководство, должно быть включено в перечень подсанкционных. Это наша позиция", – заявил Левитс на совместной пресс-конференции в пятницу.

Латвийский президент напомнил, что Венгрия по-прежнему поддерживала все санкции ЕС против физических и юридических лиц.

В свою очередь премьер-министр Польши Моравецкий призвал государства ЕС быть более решительными в процессе введения санкций против олигархов России.

"Нет препятствий, чтобы продлить санкции против российских олигархов, что бы свидетельствовало, что они были согласованы вопреки каким-либо сомнениям, которые были со стороны Венгрии. Наша позиция здесь однозначна: мы должны быть как можно более решительными в процессе санкций. Но чтобы они работали, они должны иметь поддержку 27 государств ЕС. И эта поддержка у нас все время есть, и мы все время ее получаем", – отметил он.

Как сообщалось, Будапешт пригрозил помешать продлению некоторых блоков санкций Евросоюза против России, если и дальше сохранятся персональные санкции против российских олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в ответ на сообщение СМИ намекнул на то, что венгерской блокады не будет. Он сказал, что решение будет принято совместно, и очень вероятно, что сфера действия санкционных списков будет расширена.

Позже стало известно, что Венгрия не будет блокировать продление антироссийских санкций ЕС, но вынесет свои условия на обсуждение через полгода.

"Европейская правда" рассказывала о том, когда ЕС сможет лишить права вето правительства Орбана.