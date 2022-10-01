Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Байден підписав закон про $12,3 млрд допомоги Україні

Субота, 1 жовтня 2022, 00:42

Президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове державне фінансування, який дозволяє уникнути призупинення роботи державних установ і передбачає виділення 12,3 мільярда доларів допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Білого дому.

У повідомленні вказано, що закон "передбачає асигнування федеральним відомствам на 2023 фінансовий рік (починається 1 жовтня) до 16 грудня 2022 року для продовження проєктів та діяльності федерального уряду, а також включає додаткові асигнування для реагування на ситуацію в Україні".

Нагадаємо, у четвер законопроєкт підтримав Сенат, а в п'ятницю – Палата представників США. Він набув чинності до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік і за відсутності схваленого фінансування оголошується шатдаун – вимушене призупинення роботи держустанов.

Законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема:

  • $3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку;
  • $1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку;
  • $2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.
  • додаткові $35 млн на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні, а також на запобігання крадіжкам цих матеріалів.

Як повідомлялося, міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем, або HIMARS.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

Оксана Маркарова: У США не лишилося червоних ліній щодо зброї для України

Посол України у США: "Зараз ми отримуємо від США зброю у подарунок, а за ленд-лізом нам її будуть позичати... Зброя нам потрібна незалежно від рішень Путіна..."
30 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Росія грає ва-банк: які наслідки матимуть вибухи на "Північних потоках"

Атаки на підводні газогони дозволяють Кремлю стверджувати про технічні причини скорочення постачання газу на ринки ЄС.
30 вересня 2022 — Роман Ніцович, для Європейської правди

Атака на Грузію: навіщо Путін відправив Лукашенка до окупованої Абхазії

Чи візит Лукашенка може тлумачитись як де-факто визнання незалежності Абхазії офіційним Мінськом? І який меседж від Путіна він привіз у Сухумі?
29 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда