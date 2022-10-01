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Байден подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине

Суббота, 1 октября 2022, 00:42

Президент США Джо Байден подписал закон о временном государственном финансировании, который позволяет избежать приостановления работы государственных учреждений и предусматривает выделение 12,3 миллиарда долларов помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Белого дома.

В сообщении указано, что закон "предусматривает ассигнования федеральным ведомствам на 2023 финансовый год (начинается 1 октября) до 16 декабря 2022 года для продолжения проектов и деятельности федерального правительства, а также включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине".

Напомним, в четверг законопроект поддержал Сенат, а в пятницу - Палата представителей США. Он вступил в силу до конечного срока, когда в США заканчивается финансовый год и при отсутствии одобренного финансирования объявляется шатдаун - вынужденное приостановление работы госучреждений.

Законопроект включает пакет помощи Украине в ее борьбе с российскими войсками. Это, в частности:

  • $3 млрд на оказание военной помощи, включая обучение, оборудование, вооружение и логистическую поддержку;
  • $1,5 млрд на пополнение запасов американского оборудования, предоставленного Украине или иностранным странам, которые оказали поддержку;
  • $2,8 млрд на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки;
  • дополнительные $35 млн на финансирование реагирования на "потенциальные ядерные и радиологические инциденты" в Украине, а также на предотвращение краж этих материалов.

Как сообщалось, министерство обороны США в среду объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи размером 1,1 миллиарда долларов, в который в частности входят 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем, или HIMARS.

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