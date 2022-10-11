Путін і Ердоган в четвер у Казахстані обговорять Україну

Президенти Росії та Туреччини у четвер проведуть переговори в Астані, однією з головних тем стане Україна.

Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков, пише "Європейська правда".

"Так, певність з'явилася. Справді, зустріч готується, але не завтра, а післязавтра", - цитує Пєскова російське агентство "Интерфакс" у вівторок.

"Теми зрозумілі, це, звичайно, і Україна, і двосторонні відносини, теж дуже багатогранні, ну і в цілому обмін думками у поточних справах", - зазначив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ердоган зустрінеться з Путіним на полях регіонального саміту в столиці Казахстану Астані у середу.

Ердоган зустрічався з Путіним в кулуарах регіонального саміту в Узбекистані минулого місяця.

Він неодноразово заявляв, що сподівається організувати зустріч Путіна і президента України Володимира Зеленського для переговорів. Нещодавно Зеленський підписав указ, який забороняє будь-які переговори з російським президентом.

Після масованих російських атак РФ 10 жовтня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу закликав до якнайшвидшого "життєздатного" перемир’я між РФ та Україною, зазначивши, що цей мир не має передбачати територіальних поступок з боку України.