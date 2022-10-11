Ердоган зустрінеться з Путіним 12 жовтня - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з російським президентом Владіміром Путіним на полях регіонального саміту в столиці Казахстану Астані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише AFP з посиланням на інформацію турецьких офіційних осіб.

Ердоган досі не прокоментував масові російські удари по країні в понеділок, в результаті яких загинули щонайменше 19 осіб і понад 100 отримали поранення.

Але міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу провів телефонну розмову з українським колегою Дмитром Кулебою після атак.

Ердоган зустрічався з Путіним в кулуарах регіонального саміту в Узбекистані минулого місяця.

Він неодноразово заявляв, що сподівається організувати зустріч Путіна і президента України Володимира Зеленського для переговорів. Нещодавно Зеленський підписав указ, який забороняє будь-які переговори з російським президентом.