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Ердоган зустрінеться з Путіним 12 жовтня - ЗМІ

Вівторок, 11 жовтня 2022, 11:23

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з російським президентом Владіміром Путіним на полях регіонального саміту в столиці Казахстану Астані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише AFP з посиланням на інформацію турецьких офіційних осіб.

Ердоган досі не прокоментував масові російські удари по країні в понеділок, в результаті яких загинули щонайменше 19 осіб і понад 100 отримали поранення.

Але міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу провів телефонну розмову з українським колегою Дмитром Кулебою після атак.

Ердоган зустрічався з Путіним в кулуарах регіонального саміту в Узбекистані минулого місяця.

Він неодноразово заявляв, що сподівається організувати зустріч Путіна і президента України Володимира Зеленського для переговорів. Нещодавно Зеленський підписав указ, який забороняє будь-які переговори з російським президентом.

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Ердоган Путін

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