Зеленський у ПАРЄ: Росія має побачити нуль на рахунках за нафту і газ

Президент Володимир Зеленський під час виступу перед депутатами ПАРЄ закликав до таких санкцій проти РФ, у результаті яких Росія побачила б нуль на своїй енергетичних рахунках.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Маємо продовжувати наш діалог, щоб ще більше скоротити можливості Росії фінансувати війну. Зокрема, життєво необхідно позбавити державу-агресора прибутків від експорту нафти і газу. Росія має побачити нуль на рахунках, щоб задуматись про користь миру. Саме таким має бути сенс санкційних пакетів ЄС", - сказав Зеленський.

Він також закликав продовжити діалог, щоб знайти, як змусити РФ виконати вимогу МАГАТЕ - забезпечити демілітаризацію ЗАЕС.

Крім того, президент закликав притягнути РФ як державу-агресора і кожного з російських вбивць до відповідальності за всі злочини цієї війни.

Він зазначив, що Європа може стати лідером у створенні трибуналу за злочини Росії та у створенні механізмів компенсації збитків, нанесених Росією.

Варто зазначити, міністри енергетики держав членів ЄС 12 жовтня не досягли згоди щодо обмеження ціни на газ на неформальній зустрічі, скликаній для ухвалення проблеми високих цін на паливо.

Через те, що нинішні ціни на газ майже на 90 відсотків вищі, ніж рік тому, більшість країн ЄС прагнуть встановити граничну ціну на паливо, але їм важко досягти згоди щодо того, в якій формі це має бути.