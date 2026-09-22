Латвія зізналася, що заблокувала вилучення Усманова та Фрідмана з санкційного списку

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що його країна не підтримала рішення про продовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України (т.зв. "санкцій проти Путіна") ініціативу вилучення зі списку двох російських олігархів.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Кулбергс заявив, що Латвія не підтримала проєкт резолюції через ініціативу вилучення зі списків російських олігархів Алішера Усманова та Міхаіла Фрідмана.

"Ситуація не є однозначною. Продовження дії санкцій вимагає згоди всіх 27 держав-членів ЄС. Якщо до закінчення встановленого терміну не буде досягнуто згоди, під загрозою опиниться продовження санкцій щодо всього списку, а не лише щодо Алішера Усманова та Михайла Фрідмана", – заявив він.

За його словами, продовження санкцій на 36 місяців було б правильним кроком, однак ціною цього "не може бути просто виключення цих двох осіб зі списку санкцій".

"Латвія не може погодитися на таку пропозицію", – наголосив прем’єр країни.

Саме тому, за його словами, 22 вересня він та міністерка закордонних справ країни Байба Браже будуть "працювати з Брюсселем і Парижем, щоб знайти рішення, яке відповідає інтересам Латвії".

"Ми будемо шукати підтримку позиції Латвії в рамках Європейського Союзу. Я скликав на завтра екстрене засідання Кабінету міністрів для обговорення цього питання. Поки Росія продовжує війну, європейський тиск має посилюватися, а не ставати зручнішим для Кремля", – додав Кулбергс.

Наступне засідання послів ЄС розпочнеться 22 вересня о 9:00 ранку за київським часом.

Чинний санкційний режим, список якого ЄС почав формувати ще в 2014 році, охоплює фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. З 2022 року до нього входить володар Кремля Владімір Путін, владна верхівка Росії та провідні олігархи, а також – колишній президент України Віктор Янукович.

Як повідомляла "Європейська правда", 14 вересня ЄС продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на сім днів, оскільки Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку двох російських олігархів.

Раніше джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова. Пізніше стало відомо, що Франція планує "обміняти" вилучення з санкційних списків Усманова на визволення кількох своїх громадян, які зараз знаходяться в тюрмах Азербайджану.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і тоді до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.