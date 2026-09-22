Макрон обговорив із Трампом ідею енергетичного перемир'я між Україною та Росією

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що обговорив зі своїм американським візаві Дональдом Трампом ініціативи, спрямовані на забезпечення мораторію між Україною та Росією щодо атак, пов’язаних з енергетичним сектором.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Виступаючи перед журналістами після зустрічі, Макрон зазначив, що лідери обох країн провели "дуже хорошу" та "дуже конструктивну" дискусію щодо російсько-української війни й дійшли згоди щодо необхідності допомогти Києву зміцнити свою оборону.

"Ми довго обговорювали ситуацію в Україні та Росії, а також необхідність надати нашим українським друзям швидшу та більш потужну допомогу у вигляді перехоплювачів, оскільки це ключове питання з погляду оборони", – сказав він.

Також, за його словами, під час розмови вони зосередилися на ідеї припинення ударів по енергетичному сектору.

Французький лідер зазначив, що допомога енергетичній системі України залишається пріоритетом, оскільки війна продовжує впливати на безпеку в усій Європі.

Варто зауважити, що ЗМІ писали, що Макрон на зустрічі з Трампом прагнув схилити його до "правильних рішень" у контексті російсько-української війни.

Також напередодні Трамп констатував, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю, та закликав Москву припинити свою "нескінченну війну" з Україною.

А український президент Володимир Зеленський, своєю чергою, заявив, що Україна готова працювати над деескалацією війни й обговорить з партнерами дипломатичні пропозиції щодо цього.