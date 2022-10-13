Зеленский в ПАСЕ: Россия должна увидеть ноль на счетах за нефть и газ

Президент Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами ПАСЕ призвал к таким санкциям против РФ, в результате которых Россия увидела бы ноль на своих энергетических счетах.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы должны продолжать наш диалог, чтобы еще больше сократить возможности России финансировать войну. В частности, жизненно необходимо лишить государство-агрессора доходов от экспорта нефти и газа. Россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы задуматься о пользе мира. Именно таким должен быть смысл санкционных пакетов ЕС", - сказал Зеленский.

Он также призвал продолжить диалог, чтобы найти, как заставить РФ выполнить требование МАГАТЭ - обеспечить демилитаризацию ЗАЭС.

Кроме того, президент призвал привлечь РФ как государство-агрессора и каждого из российских убийц к ответственности за все преступления этой войны.

Он отметил, что Европа может стать лидером в создании трибунала за преступления России и в создании механизмов компенсации ущерба, нанесенного Россией.

Стоит отметить, министры энергетики государств-членов ЕС 12 октября не достигли согласия по ограничению цены на газ на неформальной встрече, созванной для принятия проблемы высоких цен на топливо.

Из-за того, что нынешние цены на газ почти на 90 процентов выше, чем год назад, большинство стран ЕС стремятся установить предельную цену на топливо, но им трудно достичь согласия относительно того, в какой форме это должно быть.