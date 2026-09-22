Стала відома програма Зеленського в Нью-Йорку

Стали відомі деталі візиту українського президента Володимира Зеленського до Нью-Йорку, де відбудеться 81-ша Генеральна асамблея ООН, а також його зустріч із американським лідером Дональдом Трампом.

Про це журналістам повідомив речник президента України Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".

Очікується, що вранці український президент вшанує памʼять жертв теракту 9/11, а після цього у нього запланована зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Після цього він візьме участь у відкритті 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, а далі – зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Далі в українського президента запланована зустріч з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Після цього Зеленський зустрінеться зі своїм американським візаві. Наступними після зустрічі з Трампом пройдуть зустрічі з прем’єрами Японії та Великої Британії.

Як писали, Зеленський прибув з першою леді та українською дипломатичною командою в Нью-Йорк на 81-шу сесію Генасамблеї ООН.

Варто зауважити, що лише напередодні Трамп констатував, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю, та закликав Москву припинити свою "нескінченну війну" з Україною.

А Зеленський заявив, що Україна готова працювати над деескалацією війни і обговорить з партнерами дипломатичні пропозиції щодо цього.