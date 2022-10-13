Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні

Естонія 13 жовтня затвердила новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомила глава естонського уряду Кая Каллас, пише "Європейська правда".

"Відправляємо в Україну зимове спорядження, екіпіровку та боєприпаси. Ми доставимо їх швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", - зазначила Каллас у своєму Twitter у четвер.

Estonia just approved a new military aid package to #Ukraine.



We are sending winter gear, equipment and ammunition to Ukraine. We will deliver them fast.



Let us all speed up our help, so Ukrainians can free their territories. This is the way to peace. #StandWithUkraine — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2022

Напередодні Литва повідомила, що надасть нову військову допомогу Україні - зимовий одяг, спорядження, а також бронемашини.

Канада також оголосила про виділення нового пакета військової допомоги Україні в розмірі 47 мільйонів доларів, до якого входитиме зимова форма для українських військовослужбовців.