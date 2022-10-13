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Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні

Четвер, 13 жовтня 2022, 12:13

Естонія 13 жовтня затвердила новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомила глава естонського уряду Кая Каллас, пише "Європейська правда".

"Відправляємо в Україну зимове спорядження, екіпіровку та боєприпаси. Ми доставимо їх швидко. Давайте всі прискоримо нашу допомогу, щоб українці могли звільнити свої території. Це шлях до миру", - зазначила Каллас у своєму Twitter у четвер.

Напередодні Литва повідомила, що надасть нову військову допомогу Україні - зимовий одяг, спорядження, а також бронемашини.

Канада також оголосила про виділення нового пакета військової допомоги Україні в розмірі 47 мільйонів доларів, до якого входитиме зимова форма для українських військовослужбовців.

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Естонія Війна з РФ

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