Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине

Эстония 13 октября утвердила новый пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщила глава эстонского правительства Кая Каллас, пишет "Европейская правда".

"Отправляем в Украину зимнее снаряжение, экипировку и боеприпасы. Мы доставим их быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - отметила Каллас в своем Twitter в четверг.

Estonia just approved a new military aid package to #Ukraine.



We are sending winter gear, equipment and ammunition to Ukraine. We will deliver them fast.



Let us all speed up our help, so Ukrainians can free their territories. This is the way to peace. #StandWithUkraine