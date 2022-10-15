"Владна, високомірна і образлива": Берлусконі розлютив програш у парламенті своїй соратниці Мелоні

Лідер італійської партії "Вперед, Італіє" Сільвіо Берлусконі описав вірогідну наступну прем’єрку країни та свою союзницю, з якою він формує коаліцію, низкою епітетів, які не надто гарно її характеризують.

Про це повідомило видання La Repubblica, пише "Європейська правда".

Видання опублікувало фото Берлусконі у парламенті в четвер з аркушем паперу, який відображає ескалаціяю суперечки між двома з трьох партій, що намагаються сформувати наступний уряд Італії.

"Джорджія Мелоні самовпевнена, владна, високомірна і образлива, у неї смішна поведінка. Вона не хоче змінюватися, з нею неможливо порозумітися", - йшлося у записці. На фото також видно, що Берлусконі викреслив слово "смішна".

Видання наголошує, що Берлусконі не виступив із промовою, для якої записав ці слова, натомість ці речення лише кристалізують його поганий настрій.

Лідерка ультраправих "Братів Італії" прагне сформувати уряд після того, як її коаліція з партією Берлусконі та "Лігою" Маттео Сальвіні перемогла на виборах минулого місяця.

Але суперечки щодо міністерських і парламентських посад затьмарили переговори. Берлусконі відмовився підтримати члена "Братів Італії" Ігнаціо Ла Руссу, колекціонера фашистських пам’яток, на посту наступного спікера Сенату країни. Але його таки обрали, що стало програшем для Берлусконі.

Мелоні відреагувала на появу фото записки у пресі: "Не вистачає прикметника: я не піддаюсь на шантаж", - заявила вона у п’ятницю ввечері.

Як повідомляла "ЄвроПравда", правоцентристська коаліція в Італії де-факто розвалилася вже в перший день голосування за кандидата на посаду голови верхньої палати італійського парламенту.

І це – не останнє скандальне топ-призначення в Італії. Більше у статті: Союз фашистів та кримнашистів: як нова коаліція Італії почала роботу зі скандалів.