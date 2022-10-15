"Властная, высокомерная и оскорбительная": Берлускони разозлил проигрыш в парламенте своей соратнице Мелони

Лидер итальянской партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони описал вероятного следующего премьера страны и свою союзницу, с которой он формирует коалицию, рядом эпитетов, которые не слишком хорошо ее характеризуют.

Об этом сообщило издание La Repubblica, пишет "Европейская правда".

Издание опубликовало фото Берлускони в парламенте в четверг с листом бумаги, отражающим эскалацию спора между двумя из трех партий, пытающихся сформировать следующее правительство Италии.

"Джорджия Мэлони самоуверенная, властная, высокомерная и оскорбительная, у нее смешное поведение. Она не хочет меняться, с ней невозможно найти общий язык", - говорилось в записке. На фото также видно, что Берлускони вычеркнул слово "смешная".

Издание отмечает, что Берлускони не выступил с речью, для которой записал эти слова, а эти предложения лишь кристаллизуют его плохое настроение.

Лидер ультраправых "Братьев Италии" стремится сформировать правительство после того, как ее коалиция с партией Берлускони и "Лигой" Маттео Сальвини победила на выборах в прошлом месяце.

Но споры по поводу министерских и парламентских должностей омрачили переговоры. Берлускони отказался поддержать члена "Братьев Италии" Игнацио Ла Руссу, коллекционера фашистских памятников, на посту следующего спикера Сената страны. Но его выбрали, что стало проигрышем для Берлускони.

Мэлони отреагировала на появление фото записки в прессе: "Не хватает прилагательного: я не поддаюсь шантажу", - заявила она в пятницу вечером.

Как сообщала "ЕвроПравда", правоцентристская коалиция в Италии де-факто развалилась уже в первый день голосования за кандидата на должность главы верхней палаты итальянского парламента.

И это не последнее скандальное топ-назначение в Италии. Больше в статье: Союз фашистов и крымнашистов: как новая коалиция Италии начала работу по скандалам.