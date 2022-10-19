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Орбан розкритикував плани ЄС про спільні закупівлі газу

Середа, 19 жовтня 2022, 15:55

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив критичну заяву щодо намірів ЄС про спільні закупівлі газу.

Про це Орбан у середу написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Останній план Брюсселя щодо спільних закупівель газу нагадує мені час, коли ми разом купували вакцини. Повільно і дорого. Я очікую масштабних дебатів на майбутній Європейські раді", - зазначив Орбан.

Європейська комісія у вівторок внесла новий пакет пропозицій для подолання енергетичної кризи, який стосується проблеми дефіциту природного газу на європейському ринку.

Серед пропозицій - спільні закупівлі газу (не менш як 15% для заповнення сховищ) для подолання проблеми високих цін і зменшення ризику того, що країни-члени конкуруватимуть за блакитне паливо між собою на світовому ринку.

Пропозиції Єврокомісії мають обговорити на саміті лідерів 20-21 жовтня у Брюсселі.

ЄС раніше вже погодив добровільне скорочення споживання газу на 15%. Проєкт передбачає, що Брюссель буде стежити за виконанням та може активувати обов’язкове скорочення чи переглянути цілі, якщо заходи виявляться неефективними.

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