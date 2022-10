Орбан розкритикував плани ЄС про спільні закупівлі газу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив критичну заяву щодо намірів ЄС про спільні закупівлі газу.

Про це Орбан у середу написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Останній план Брюсселя щодо спільних закупівель газу нагадує мені час, коли ми разом купували вакцини. Повільно і дорого. Я очікую масштабних дебатів на майбутній Європейські раді", - зазначив Орбан.

Brussels’ latest plan on joint gas procurement reminds me of the time we bought vaccines together. Slow and expensive. I expect a huge debate at the upcoming #EUCO.