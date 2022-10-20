У Латвії повідомляють про щоденні спроби DDoS-атак проти держустанов

В Агентстві з кібербезпеки Латвії повідомляють, що протягом жовтня в країні щоденно фіксувалися спроби кібератак проти ресурсів державних установ.

Як повідомляє Delfi, про це розповіла представниця агентства Ліга Бесере, пише "Європейська правда".

За її словами, протягом жовтня спроби DDoS-атак на ресурси держустанов різної інтенсивності фіксуються кожен день. У більшості випадків атаки заблокували, але іноді зловмисникам вдалось сповільнити роботу ресурсів. Припускають, що за цим можуть стояти проросійські хакери.

Втім, у цілому ситуацію у кіберпросторі Латвії в агентстві вважають стабільною "з помірним рівнем загроз".

Як повідомлялося, минулими вихідними невідомі здійснили атаки на сайти низки державних організацій, а також на сайти аеропортів, ЗМІ та постачальників телекомунікаційних послуг Болгарії. У прокуратурі заявили, що вже встановили першого підозрюваного - з Росії.

В кінці вересня повідомлялося про спробу російських хакерів атакувати сайт британської контррозвідки.