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У Латвії повідомляють про щоденні спроби DDoS-атак проти держустанов

Четвер, 20 жовтня 2022, 08:03

В Агентстві з кібербезпеки Латвії повідомляють, що протягом жовтня в країні щоденно фіксувалися спроби кібератак проти ресурсів державних установ.

Як повідомляє Delfi, про це розповіла представниця агентства Ліга Бесере, пише "Європейська правда".

За її словами, протягом жовтня спроби DDoS-атак на ресурси держустанов різної інтенсивності фіксуються кожен день. У більшості випадків атаки заблокували, але іноді зловмисникам вдалось сповільнити роботу ресурсів. Припускають, що за цим можуть стояти проросійські хакери.

Втім, у цілому ситуацію у кіберпросторі Латвії в агентстві вважають стабільною "з помірним рівнем загроз".

Як повідомлялося, минулими вихідними невідомі здійснили атаки на сайти низки державних організацій, а також на сайти аеропортів, ЗМІ та постачальників телекомунікаційних послуг Болгарії. У прокуратурі заявили, що вже встановили першого підозрюваного - з Росії.

В кінці вересня повідомлялося про спробу російських хакерів атакувати сайт британської контррозвідки.

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Латвія

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