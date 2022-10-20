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В Латвии сообщают о ежедневных попытках DDoS-атак против госучреждений

Четверг, 20 октября 2022, 08:03

В Агентстве по кибербезопасности Латвии сообщают, что в течение октября в стране ежедневно фиксировались попытки кибератак против ресурсов государственных учреждений.

Как сообщает Delfi, об этом рассказала представитель агентства Лига Бесере, пишет "Европейская правда".

По ее словам, в течение октября попытки DDoS-атак на ресурсы госучреждений различной интенсивности фиксируются каждый день. В большинстве случаев атаки отбили, но иногда злоумышленникам удавалось замедлить работу ресурсов. Предполагают, что за этим могут стоять пророссийские хакеры.

В целом ситуацию в киберпространстве Латвии в агентстве считают стабильной "с умеренным уровнем угроз".

Как сообщалось, в минувшие выходные неизвестные совершили атаки на сайты ряда государственных организаций, а также на сайты аэропортов, СМИ и поставщиков телекоммуникационных услуг Болгарии. В прокуратуре заявили, что уже установили первого подозреваемого - из России.

В конце сентября сообщалось о попытке российских хакеров атаковать сайт британской контрразведки.

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Латвия

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