Лідер проросійської партії Болгарії з 24 лютого двічі зустрічався з Лавровим – ЗМІ

Лідер проросійської болгарської партії Ніколай Малінов, якого наразі судять за шпигунство, щонайменше двічі зустрічався з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим з початку повномасштабного вторгнення в Україну, остання зустріч відбулася 21 жовтня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

У вересні 2019 року прокуратура оголосила, що висунула Малінову звинувачення у шпигунстві на користь Росії і відпустила його під заставу в 50 000 левів (25 000 євро). За версією обвинувачення, Малінов вступив на службу до іноземної організації з метою шпигунства та розголошення державної таємниці Болгарії.

Слідство встановило зв'язки між Маліновим і двома громадянами Росії - Леонідом Решетніковим і Костантіном Малофєєвим, колишнім начальником розвідки і мільярдером. Незадовго до того, як Малінову було висунуто звинувачення, обом було заборонено в'їзд до Болгарії на десять років.

Оскільки прокуратура працювала повільно і не встигла подати справу проти Малінова за 18 місяців, застава та заборона на поїздки були скасовані в березні 2021 року.

Тим часом, за даними його партії русофілів, Малінов і Лавров зустрічалися 21 жовтня, щоб продовжити дискусію про створення Міжнародного русофільського руху, розпочату ще у вересні.

"Головною темою розмови стали можливості русофільських організацій сприяти формуванню повноцінного і позитивного іміджу Росії; допомагати утвердженню історичної пам'яті на підтримку позитивних відносин між болгарським і російським народами; активно включатися в діалог з неурядовими і політичними організаціями в рамках можливої і необхідної "народної дипломатії", - йдеться в повідомленні на сайті групи.

За словами Лаврова, якого цитує організація Малінова, "неурядові організації по всьому світу, які позитивно ставляться до Росії, можуть багато зробити в напрямку зміцнення багатополярного світу, основою, філософією і метою якого є конструктивна співпраця між народами".

У 2019 році, після звинувачень у шпигунстві, Малінов поїхав до Росії, щоб отримати нагороду від президента РФ Владіміра Путіна. Це призвело до великого скандалу в Болгарії, коли з'ясувалося, що суддя Андон Міталов дозволив Малінову поїхати до Росії без попереднього запиту дозволу прокуратури і незважаючи на його заборону на виїзд.

У 2019 році прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков прямо заявив, що "переслідування" Малінова "було б нелогічним" і "мало б дуже шкідливі наслідки" для відносин між Москвою та Софією.

Державний департамент США ввів заборону на в'їзд судді Міталову і членам його сім'ї через те, що суддя був "причетний до серйозної корупції".

Це був перший випадок, коли США застосували санкції проти болгарина. Зрештою, суддя Міталов не був притягнутий до дисциплінарної відповідальності Вищою судовою радою Болгарії.