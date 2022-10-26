Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Лидер пророссийской партии Болгарии с 24 февраля дважды встречался с Лавровым - СМИ

Среда, 26 октября 2022, 07:58

Лидер пророссийской болгарской партии Николай Малинов, которого сейчас судят за шпионаж, по меньшей мере дважды встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым с начала полномасштабного вторжения в Украину, последняя встреча состоялась 21 октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В сентябре 2019 года прокуратура объявила, что выдвинула Малинову обвинения в шпионаже в пользу России и отпустила его под залог в 50 000 левов (25 000 евро). По версии обвинения, Малинов поступил на службу в иностранную организацию с целью шпионажа и разглашения государственной тайны Болгарии.

Следствие установило связи между Малиновым и двумя гражданами России - Леонидом Решетниковым и Константином Малофеевым, бывшим начальником разведки и миллиардером. Незадолго до того, как Малинову было предъявлено обвинение, обоим был запрещен въезд в Болгарию на десять лет.

Поскольку прокуратура работала медленно и не успела подать дело против Малинова за 18 месяцев, залог и запрет на поездки были отменены в марте 2021 года.

Между тем, по данным его партии русофилов, Малинов и Лавров встречались 21 октября, чтобы продолжить дискуссию о создании Международного русофильского движения, начатую еще в сентябре.

"Главной темой разговора стали возможности русофильских организаций способствовать формированию полноценного и позитивного имиджа России; помогать утверждению исторической памяти в поддержку позитивных отношений между болгарским и русским народами; активно включаться в диалог с неправительственными и политическими организациями в рамках возможной и необходимой "народной дипломатии", - говорится в сообщении на сайте группы.

По словам Лаврова, которого цитирует организация Малинова, "неправительственные организации по всему миру, которые положительно относятся к России, могут многое сделать в направлении укрепления многополярного мира, основой, философией и целью которого является конструктивное сотрудничество между народами".

В 2019 году, после обвинений в шпионаже, Малинов поехал в Россию, чтобы получить награду от президента РФ Владимира Путина. Это привело к большому скандалу в Болгарии, когда выяснилось, что судья Андон Миталов разрешил Малинову поехать в Россию без предварительного запроса разрешения прокуратуры и несмотря на его запрет на выезд.

В 2019 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прямо заявил, что "преследование" Малинова "было бы нелогичным" и "имело бы очень вредные последствия" для отношений между Москвой и Софией.

Государственный департамент США ввел запрет на въезд судье Миталову и членам его семьи из-за того, что судья был "причастен к серьезной коррупции".

Это был первый случай, когда США применили санкции против болгарина. В конце концов, судья Миталов не был привлечен к дисциплинарной ответственности Высшим судебным советом Болгарии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Болгария

Статьи

Оружие для Украины, друзья Путина и неофашисты: как планирует работать новое правительство Италии

В новое правительство Италии назначили лоббиста оружейников, в зону ответственности которого будут входить... поставки оружия в Украину!
25 октября 2022 — Виктория Вдовиченко, Сергей Сидоренко

В геноциде виноват не только Путин. Готов ли мир к "убийственному" иску против России?

"Так же как Холокост – это были не только газовые камеры, так и геноцид в Украине начинается с подстрекательства. С демонизации, дегуманизации и тому подобного".
25 октября 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Лидер, которого не выбирали: кто такой Риши Сунак и почему он стал премьером Британии

Что же известно о новом лидере британских консерваторов, которому со второй попытки удалось получить высший пост в своей партии? (укр.)
24 октября 2022 — Олег Павлюк, Европейская правда