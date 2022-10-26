Лидер пророссийской партии Болгарии с 24 февраля дважды встречался с Лавровым - СМИ

Лидер пророссийской болгарской партии Николай Малинов, которого сейчас судят за шпионаж, по меньшей мере дважды встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым с начала полномасштабного вторжения в Украину, последняя встреча состоялась 21 октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В сентябре 2019 года прокуратура объявила, что выдвинула Малинову обвинения в шпионаже в пользу России и отпустила его под залог в 50 000 левов (25 000 евро). По версии обвинения, Малинов поступил на службу в иностранную организацию с целью шпионажа и разглашения государственной тайны Болгарии.

Следствие установило связи между Малиновым и двумя гражданами России - Леонидом Решетниковым и Константином Малофеевым, бывшим начальником разведки и миллиардером. Незадолго до того, как Малинову было предъявлено обвинение, обоим был запрещен въезд в Болгарию на десять лет.

Поскольку прокуратура работала медленно и не успела подать дело против Малинова за 18 месяцев, залог и запрет на поездки были отменены в марте 2021 года.

Между тем, по данным его партии русофилов, Малинов и Лавров встречались 21 октября, чтобы продолжить дискуссию о создании Международного русофильского движения, начатую еще в сентябре.

"Главной темой разговора стали возможности русофильских организаций способствовать формированию полноценного и позитивного имиджа России; помогать утверждению исторической памяти в поддержку позитивных отношений между болгарским и русским народами; активно включаться в диалог с неправительственными и политическими организациями в рамках возможной и необходимой "народной дипломатии", - говорится в сообщении на сайте группы.

По словам Лаврова, которого цитирует организация Малинова, "неправительственные организации по всему миру, которые положительно относятся к России, могут многое сделать в направлении укрепления многополярного мира, основой, философией и целью которого является конструктивное сотрудничество между народами".

В 2019 году, после обвинений в шпионаже, Малинов поехал в Россию, чтобы получить награду от президента РФ Владимира Путина. Это привело к большому скандалу в Болгарии, когда выяснилось, что судья Андон Миталов разрешил Малинову поехать в Россию без предварительного запроса разрешения прокуратуры и несмотря на его запрет на выезд.

В 2019 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прямо заявил, что "преследование" Малинова "было бы нелогичным" и "имело бы очень вредные последствия" для отношений между Москвой и Софией.

Государственный департамент США ввел запрет на въезд судье Миталову и членам его семьи из-за того, что судья был "причастен к серьезной коррупции".

Это был первый случай, когда США применили санкции против болгарина. В конце концов, судья Миталов не был привлечен к дисциплинарной ответственности Высшим судебным советом Болгарии.