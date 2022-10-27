У Мілані чоловік напав з ножем на відвідувачів ТЦ: щонайменше один загиблий

У торговому центрі Accaro в Мілані 46-річний чоловік напав із ножем на відвідувачів, смертельно поранивши працівника закладу й завдавши тяжких ушкоджень ще чотирьом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

За попередніми даними, нападник зайшов до торгового центру, взяв із полиці ніж і почав наносити удари людям, які опинилися поблизу, доки його не зупинили.

Один з п'яти постраждалих помер, за повідомленнями, він був співробітником магазину в торговому центрі.

Троє постраждалих перебувають у лікарні в тяжкому стані. За даними деяких ЗМІ, серед поранених – футболіст "Арсеналу" Пабло Марі, він перебуває при тямі.

Нападника заарештували правоохоронці. Вони стверджують, що чоловік раніше не був судимий і протягом року лікувався від важкої депресії.