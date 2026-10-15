У США розслідують розсилку листів з підозрілими речовинами до Конгресу та виборчих комісій

Федеральні органи влади США розслідують випадки надсилання листів із "підозрілими речовинами", які були відправлені поштою до офісів членів Конгресу та виборчих комісій по всій країні, і закликають одержувачів ставитися до цих відправлень як до потенційно небезпечних.

Про це повідомляє агентство Associated Press, інформує "Європейська правда".

Про розслідування, яке проводять ФБР, Служба поштової інспекції США та поліція Капітолію США, вперше стало відомо з повідомлення начальника служби охорони Сенату, яке в четвер отримало агентство. У повідомленні, надісланому до офісів Сенату, йшлося про те, що правоохоронці працюють над перехопленням будь-яких додаткових листів, але "існує ймовірність, що деякі листи можуть дістатися до адресатів".

У Конгресі загроза, судячи з усього, обмежувалася Сенатом, хоча Палата представників також стежила за ситуацією, за словами особи, обізнаної з цим питанням, яка не мала повноважень публічно обговорювати хід розслідування.

У заяві ФБР йдеться, що бюро та Служба поштової інспекції розслідують серію підозрілих поштових відправлень, надісланих на різні адреси по всій країні, зокрема до офісів держсекретарів та пов’язаних з ними виборчих офісів.

Поштові посилки з порошкоподібною речовиною призвели цього тижня до евакуації виборчих бюро принаймні у двох штатах – Луїзіані та Оклахомі. Державний секретар штату Огайо повідомив, що Поштова служба перехопила посилку з білим порошком, призначену для його офісу, та зазначив, що подібні поштові відправлення надсилалися виборчим чиновникам у багатьох штатах. У четвер чиновники штатів Меріленд, Міссісіпі та Південна Дакота заявили, що їхні виборчі бюро також стали об’єктом окремих поштових відправлень, але листи були перехоплені поштовою службою.

Нагадаємо, 15 жовтня поліція Варшави провела операцію після повідомлення про потенційно небезпечну речовину перед будівлею Сейму Польщі.

А раніше троє людей постраждали після відкриття посилки у військовій поліції Польщі.