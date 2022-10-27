Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

В Милане мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ: по меньшей мере один погибший

Четверг, 27 октября 2022, 22:31

В торговом центре Accaro в Милане 46-летний мужчина напал с ножом на посетителей, смертельно ранив работника заведения и нанеся тяжкие повреждения еще четырем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

По предварительным данным, нападавший зашел в торговый центр, взял с полки нож и начал наносить удары людям, которые оказались поблизости, пока его не остановили.

Один из пяти пострадавших скончался, по сообщениям, он был сотрудником магазина в торговом центре.

Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. По данным некоторых СМИ, среди раненых - футболист "Арсенала" Пабло Мари, он находится в сознании.

Нападавшего арестовали правоохранители. Они утверждают, что мужчина ранее не был судим и в течение года лечился от тяжелой депрессии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия криминал

Статьи

Евроинтеграция для железной дороги: как увеличить объемы грузовых перевозок в ЕС

Проблемы с транзитом зерна через границы стран ЕС выявили главный недостаток действующей системы железнодорожных перевозок. Как его преодолеть?
27 октября 2022 — Юрий Щуклин, советник главы правления "Укрзалізниці"

Конфискация активов РФ и олигархов: как планируют действовать партнеры Украины

Канада первой законодательно предоставила себе право конфисковывать активы за нарушение международного мира и безопасности - не только в Украине... (укр.)
27 октября 2022 — Наталья Сичевлюк, TI Ukraine, для ЕвроПравды

Сунак и его команда: чего ждать от нового правительства Великобритании

Перед новым премьером стоит задача стабилизировать ситуацию в британской экономике - от этого зависит способность Лондона противостоять РФ в войне на истощение (укр.)
26 октября 2022 — Александр Краев, Павел Радь