В Милане мужчина напал с ножом на посетителей ТЦ: по меньшей мере один погибший

В торговом центре Accaro в Милане 46-летний мужчина напал с ножом на посетителей, смертельно ранив работника заведения и нанеся тяжкие повреждения еще четырем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

По предварительным данным, нападавший зашел в торговый центр, взял с полки нож и начал наносить удары людям, которые оказались поблизости, пока его не остановили.

Один из пяти пострадавших скончался, по сообщениям, он был сотрудником магазина в торговом центре.

Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. По данным некоторых СМИ, среди раненых - футболист "Арсенала" Пабло Мари, он находится в сознании.

Нападавшего арестовали правоохранители. Они утверждают, что мужчина ранее не был судим и в течение года лечился от тяжелой депрессии.