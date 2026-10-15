Польща підняла військову авіацію через загрозу ударів РФ по заходу України

У зв’язку з ударами Російської Федерації на цілі у західній частині України Польща задіяла військову авіацію у своєму повітряному просторі.

Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі в Х, передає "Європейська правда".

Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення та охорону польського повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до зон, де є загроза.

"Відповідно до чинних процедур Командування Операцій ЗС Польщі, через Центр Повітряних Операцій активовані необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розвідування приведені у стан готовності", – повідомили в Оперативному командуванні.

Перед тим увечері 15 жовтня в одному з польських воєводств оголосили попередження про небезпеку через російську атаку на українські регіони.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 15 жовтня, під час російського обстрілу України безпілотник знову порушив повітряний простір Молдови.