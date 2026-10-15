Навроцький заявив, що виступає проти пом’якшення санкцій щодо Росії

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що критично ставиться до питання пом’якшення санкцій щодо Росії.

Про це пише Європейська правда з посиланням на заяву Навроцького на його акаунті в Х.

На режим Путіна може впливати лише сила, вважає президент Польщі.

"У багатьох розмовах із європейськими лідерами, на європейських та світових форумах, а також у розмовах із президентом Дональдом Трампом, я повторював і буду повторювати, що лише сила – економічна чи військова, яка має стримувальний, а не агресивний характер, – здатна впливати на режим Владіміра Путіна та РФ. Тому незалежно від того, хто прийме рішення про пом'якшення санкцій чи політики щодо Росії, я буду критично ставитися до таких дій", – написав Навроцький.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вкотре повторив переконання, що Росія не зупиниться на Україні, і заявив про підготовку до різних сценаріїв. Кароль Навроцький натомість звинуватив Туска у "розпалюванні страху".

Також у президента Польщі заявили, що не можуть собі уявити рукостискання Кароля Навроцького і Владіміра Путіна на саміті "Групи двадцяти" у Маямі.