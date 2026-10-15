ЗМІ: Велика Британія надає Україні додаткові далекобійні Storm Shadow

Велика Британія надсилає Україні додаткові ракети великої дальності Storm Shadow, щоб та змогла зірвати російські військові операції, спрямовані проти її цивільної інфраструктури, ще до настання зими.

Про це Bloomberg повідомили обізнані співрозмовники, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовників, питання щодо поповнення запасів крилатих ракет британського виробництва обговорювалося прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та президентом Володимиром Зеленським під час візиту українського лідера до Лондона в середу, 14 жовтня.

Співрозмовники зазначили, що Велика Британія вважає використання Україною зброї дальнього радіуса дії проти російських об’єктів, причетних до нападів на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, оборонним заходом.

За їхніми словами, останніми тижнями Росія наростила виробництво реактивних безпілотників, щоб посилити свої атаки на Україну, і важливо, щоб Київ міг протидіяти цим зусиллям.

Також вони зазначили, що Велика Британія не вважає, що Україна повинна припинити удари по Росії, доки Москва відмовляється зробити те саме.

Британський уряд, своєю чергою, відмовився від коментарів. Він не повідомляв, скільки ракет Storm Shadow було надано Україні під час війни, і не оголошує про такі поставки регулярно.

Напередодні стало відомо, що Велика Британія та Україна домовилися про прискорене постачання британських засобів ППО.

Також Бернем на початку зустрічі з Зеленським запевнив українського лідера, що підтримка України з боку його країни "не зміниться". А перед тим британський прем’єр-міністр обіцяв, що Зеленський не поїде з Лондона з "порожніми руками".

Варто зауважити, що Бернем під час візиту до Києва 24 серпня заявив, що Лондон схвалив рішення поділитися технологією виробництва Storm Shadow з Україною.