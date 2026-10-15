Голова парламенту Словенії пообіцяв Україні підтримку у вступі до ЄС

Голова Національних зборів Словенії Зоран Стеванович провів зустріч зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком і запевнив його у підтримці на шляху до Європейського Союзу.

Про це Стефанчук написав на своєму акаунті в Х, повідомляє "Європейська правда".

Серед іншого, Стефанчук та Стеванович обговорити європейську інтеграцію України.

"Я вдячний за чітку впевненість у тому, що ми можемо розраховувати на підтримку Словенії на нашому шляху до членства в ЄС", – написав голова Верховної Ради.

Також Руслан Стефанчук та Зоран Стеванович обговорили повернення українських дітей, викрадених Росією.

Того ж дня Руслан Стефанчук зустрівся з главою угорського парламенту Агнеш Форштоффер. Вона висловила підтримку українському народу та підтвердила готовність Угорщини й надалі допомагати Україні й українцям. А також – підтвердила підтримку руху України до Європейського Союзу.

Також у четвер, 15 жовтня, генсек НАТО Марк Рютте та президент Володимир Зеленський зустрілися у Брюсселі. Під час зустрічі вони, зокрема, поспілкувалися щодо "енергетичного перемир’я".