Зеленський: Цього місяця очікуємо підсилення української авіації від Франції

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном підтримку у зв’язку з російською агресією.

Про це пише Європейська правда з посиланням на офіційний Telegram-канал президента, акаунт Емманюеля Макрона в Х.

Зокрема, вже у жовтні Україна очікує нові пакети підтримки на посилення авіації.

"Обговорили з Емманюелем різні шляхи протидії. Зокрема, вже цього місяця будуть нові пакети на посилення нашої авіації. Також прискорюємо роботу над європейською антибалістикою: потрібно, щоб FREYJA запрацювала до кінця року. Вдячний Емманюелю: всі ліцензії на виробництво озброєння, які Франція пообіцяла Україні, вже отримані", – написав Зеленський.

Своєю чергою Емманюель Макрон нагадав про важливість підтримки України, щоб вона могла захистити цивільне населення від російських ударів.

Раніше йшлося, що підготовка українських пілотів для польотів на французьких винищувачах Rafale розпочнеться у листопаді.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі у Нью-Йорку обговорили безпеку України та зимовий пакет підтримки. Як тоді заявив Зеленський, Україна готова забезпечити додаткові системи ППО SAMP/T та ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах позики ЄС.