Сибіга: Наразі політичних перешкод для відкриття решти кластерів немає

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про те, що наразі політичні відносини з Угорщиною налагодилися і немає перешкод для відкриття решти двох кластерів на вступ до ЄС до кінця року.

Про це він сказав в інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Ірландське головування в ЄС теж націлене на відкриття для України двох останніх кластерів, вважає Сибіга.

"Наша амбіція – до кінця року відкрити всі шість кластерів. Ми впорядкували відносини з Угорщиною, що дозволило нам розблокувати це питання, і на сьогодні інших політичних перешкод для відкриття кластерів немає. Це звучить в оцінках усіх наших партнерів, таким є підхід ірландського головування в ЄС", – заявив глава українського МЗС.

Також, за словами Сибіги, уже розпочалася робота з Литвою, яка наступною головуватиме в ЄС. До кінця їхнього головування – тобто до липня 2027 року – Україна націлена закрити максимальну кількість переговорних розділів.

Нагадаємо, у вівторок, 13 жовтня, ЄС відкрив кластери 2 та 3 у переговорах про вступ України. Загалом Україна відкрила уже чотири з шести кластерів.

Раніше віцепрем'єр Всеволод Ченцов заявляв, що для відкриття ще двох кластерів для знадобляться поступки.