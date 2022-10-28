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Будівлю МВС Чехії прикрасили банером з Путіним у мішку для трупів

фото
П'ятниця, 28 жовтня 2022, 16:05

На будівлі МВС Чехії в п’ятницю з’явився банер, на якому на тлі чеського прапора зображено мішок для трупів, з якого стирчить голова президента Росії Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", фото у Twitter опублікував чеський міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

"Ми знаємо, хто наш друг, який проливає кров за нашу свободу. А ще ми знаємо, хто наш ворог, і не дамо йому вкрасти поняття патріотизму чи нашого прапора", – підписав він фото.

Як відомо, у Чехії 28 жовтня святкується День незалежності Чехословаччини.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли чеські посадовці жорстко критикують Путіна.

Так, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова у 70-річчя президента РФ сфотографувалася у футболці з "посланням" для нього, яку їй подарувала чеська ініціатива збору коштів на зброю для України.

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Чехія Путін

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